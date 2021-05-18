В НАТО заявили, что по-прежнему готовы к диалогу с Россией

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18 мая 2021, 10:14 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com

В НАТО заявили во вторник, 18 мая, что Североатлантический альянс по-прежнему готов к диалогу с Российской Федерацией. Подчеркивается, что речь идет о контактах в рамках Совета Россия – НАТО.

Информацию о готовности альянса к диалогу с РФ, когда это станет возможным, предоставил сегодня утром главный маршал авиации сэр Стюарт Пич, председатель Военного комитета (ВК) НАТО и старший военный советник Генерального секретаря организации.

Напомним, ранее бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис предрек возможную войну между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.

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