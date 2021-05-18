Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку

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18 мая 2021, 08:37 Источник: Instagram

Владивосток, pixabay.com

Мэр Владивостока Олег Гуменюк утром во вторник, 18 мая, заявил, что уходит в отставку. Соответствующую информацию градоначальник лично предоставил на своей страничке в социальной сети Instagram.

Подчеркивается, что консолидированное решение об отставке мэра Владивостока приняли Олег Гуменюк, вице-премьер РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко.

Известно, что Трутнев по итогам проезда по Владивостоку сообщил о необходимости попросить Гуменюка написать заявление об увольнении, а также приступить к поискам нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался и Кожемяко, который подчеркнул, что на развитие города выделяются значительные средства, однако качественных изменений не происходит.

Олег Гуменюк заметил, что проработал на посту мэра Владивостока более двух лет. По его словам, за это время команда администрации города сделала немало, особенно в сферах благоустройства, строительства и реконструкции детских садов, школ и прочих социальных учреждений.

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