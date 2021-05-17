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Лавров заявил, что России не нужны «стабильно предсказуемые санкции» США

, 16:29 Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что России не нужны «стабильно предсказуемые санкции» США
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров днем в понедельник, 17 мая, заявил, что России важны конкретные шаги Вашингтона, а не "стабильно предсказуемые санкции" со стороны США.

Лавров, комментируя высказывания американской стороны о необходимости "стабильных и предсказуемых" отношений с Российской Федерацией, подчеркнул, что в данном контексте наибольшую важность имеют конкретные шаги США, а не их риторика.

Глава МИД России уточнил, что Москва будет относиться к призывам Вашингтона нормализовать отношения не по словам, которых "уже слишком много", а по реальным действиям. Сергей Лавров уточнил, что у главы Госдепа США Энтони Блинкена схожий подход к ситуации.

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