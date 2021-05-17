В Кремле о палестино-израильском конфликте: «На Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности»

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17 мая 2021, 14:49 Источник: РИА Новости

палестино-израильский конфликт, фото: Mohammed Talatene/dpa/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта. По его словам, на Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности, поэтому противостояние двух стран представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания.

«Все-таки, ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте… Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях», - пояснил он.

Песков отметил, что очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Пресс-секретарь добавил, что прикладываются очень энергичные усилия для прекращения обмена ударами.

«Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что будут организованы личные контакты Владимира Путина со сторонами палестино-израильского конфликта, если это будет необходимо.

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