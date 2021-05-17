Пушков объяснил Зеленскому, кем Украина приходится Европе

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17 мая 2021, 08:41

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что «Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины». Сенатор усмотрел в этих словах историческую ошибку.

«Со времен Карла Великого Европа существовала, не подозревая о существовании Украины по той причине, что ее до 20 века не было. На континенте возникали новые государства, королевства и империи, но Украины среди них не наблюдалось, а ее нынешние территории входили в состав других государств. Не было даже такого названия. Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры, и никто из них не мог даже представить себе, что Европа невозможна без Украины — за ее отсутствием», - написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, в настоящей момент Украина «в лучшем случае - пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно». Пушков отметил, что Европа исторически существовала без Украины, и если бы не распад СССР, то так все бы и осталось. Сенатор добавил, что по этой причине ее «претензии на исконную "европейскость" столь нелепы и натужливы».

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