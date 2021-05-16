Пушков раскритиковал заявление Зеленского об Украине как о «сердце Европы»

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16 мая 2021, 07:22 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политики Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и напомнил политику о географическом положении его страны.

Ранее украинский лидер заявил, что его страна является "центром и сердцем Европы", причем как по географии, так и по духу, ценностям и устремлениям.

Пушков, комментируя вышеуказанное утверждение, заметил: "У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу?". Сенатор также задался вопросом, по какой причине Украина столь "отчаянно рвется" в Европу, если она уже ее часть. Он добавил, что, вероятнее всего, это происходит потому, что страна – "безнадежная европейская окраина", где процветает очень высокий уровень коррупции.

Алексей Пушков также усомнился в верности заявления о том, что Украина является "сердцем Европы" и подчеркнул, что если эта страна – центр континента, то Австрия или Германия – его периферия. "Поэтому об Украине как о сердце Европы — это Зеленский совсем перебрал", – заключил сенатор.

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