Член делегации Киева в ТКГ Гармаш усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского

Член делегации Киева в ТКГ, представляющий ряд районов Донецкой области, журналист Сергей Гармаш усомнился в возможности скорой встречи главы РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский сообщил, что все идет к тому, что его встреча с российским коллегой состоится и уточнил, что поручил главе офиса президента Украины Андрею Ермаку приступить к организации переговоров.
Сергей Гармаш, однако, заявил, что не верит в то, что эта встреча состоится. Журналист выразил мнение, что Владимир Путин не захочет проводить переговоры, если в рамках беседы будет подниматься тема ситуации в Донбассе, а обойти ее не удастся. Член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе уточнил, что если Владимир Зеленский на переговорах не упомянет вышеуказанный вопрос, это фактически будет означать признание украинским лидером, что речь идет о внутренней проблеме, а не о межгосударственной.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости