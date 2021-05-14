Сенатор Джабаров ответил на вопрос о расширении списка недружественных стран

Аргументы Недели → Политика 13+

14 мая 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

Владимир Джабаров , фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал распоряжение правительства о внесении Чехии и США в России государств.

«Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики», - пояснил сенатор.

Джабаров считает, что внесение стран в список недружественных государств повлечет изменения внешней политики Москвы в отношении них. По его словам, уже снижается численность посольств этих стран в России, также возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве. Сенатор добавил, что появление такого списка «остудит горячие головы», которые привыкли во всем винить РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости