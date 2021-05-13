Песков: вопрос о возможном формате встречи Путина и Байдена будет решаться эпидемиологами

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13 мая 2021, 12:52 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 13 мая, заявил, что вопрос о личной или онлайн-встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена будет решаться эпидемиологами.

Дмитрий Песков, отвечая сегодня на вопрос представителей СМИ о том, в каком режиме может состояться встреча лидеров двух стран, отметил, что формат вероятного контакта Владимира Путина и Джо Байдена станет предметом рассмотрения эпидемиологов.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президента РФ и лидера Соединенных Штатов Америки.

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