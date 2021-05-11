Лавров заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи Путина и Байдена

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11 мая 2021, 12:41 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров днем во вторник, 11 мая, заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

13 апреля Путин и Байден по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор, в рамках которого глава США предложил российскому коллеге провести встречу в третьей стране. Впоследствии уточнялось, что Джо Байден имел в виду переговоры в Европе грядущим летом.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами сообщил, что место возможной встречи Владимира Путина и его американского коллеги пока не определили.

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