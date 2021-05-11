Лавров заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи Путина и Байдена

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров днем во вторник, 11 мая, заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.
13 апреля Путин и Байден по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор, в рамках которого глава США предложил российскому коллеге провести встречу в третьей стране. Впоследствии уточнялось, что Джо Байден имел в виду переговоры в Европе грядущим летом.
6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами сообщил, что место возможной встречи Владимира Путина и его американского коллеги пока не определили.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.