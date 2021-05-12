Пушков оценил решение МИД РФ объявить персоной нон-грата пресс-секретаря посольства США в Москве: «Это зеркальные меры»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 мая 2021, 20:23 Источник: ВЗГЛЯД

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Объявление персоной нон-грата и высылка пресс-секретаря посольства США из Москвы не является отдельной акцией, это зеркальный ответ России. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высылку пресс-секретаря посольства США Ребекки Росс из Москвы.

«Это зеркальные меры со стороны нашей страны, те самые, о которых мы предупреждали американскую сторону. Высылка пресс-секретаря американского посольства из Москвы не является отдельной акцией. Это часть ответа российской стороны на высылку российских дипломатов из Вашингтона, которая была частью последних американских санкций, введенных администрацией Джозефа Байдена», – цитирует газета ВЗГЛЯД Пушкова.

Сенатор также напомнил о том, что США не допускают в Вашингтон сотрудника МИД России, который должен был бы занять должность пресс-секретаря в посольстве РФ в столице Соединенных Штатов.

10 сотрудников посольства США должны покинуть Москву до 21 мая.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости