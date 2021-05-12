Пушков оценил решение МИД РФ объявить персоной нон-грата пресс-секретаря посольства США в Москве: «Это зеркальные меры»

Объявление персоной нон-грата и высылка пресс-секретаря посольства США из Москвы не является отдельной акцией, это зеркальный ответ России. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высылку пресс-секретаря посольства США Ребекки Росс из Москвы.
«Это зеркальные меры со стороны нашей страны, те самые, о которых мы предупреждали американскую сторону. Высылка пресс-секретаря американского посольства из Москвы не является отдельной акцией. Это часть ответа российской стороны на высылку российских дипломатов из Вашингтона, которая была частью последних американских санкций, введенных администрацией Джозефа Байдена», – цитирует газета ВЗГЛЯД Пушкова.
Сенатор также напомнил о том, что США не допускают в Вашингтон сотрудника МИД России, который должен был бы занять должность пресс-секретаря в посольстве РФ в столице Соединенных Штатов.
10 сотрудников посольства США должны покинуть Москву до 21 мая.
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