В Кремле прокомментировали призыв Кадырова к властям Израиля извиниться за столкновения в Восточном Иерусалиме

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12 мая 2021, 14:58 Источник: РИА Новости

Иерусалим, фото: pixabay.com

Заявления главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу столкновений в Восточном Иерусалиме призыв к властям Израиля не могут быть отражением позиции России, поскольку она определяется президентом и реализуется МИД РФ.

Кадыров призвал «немедленно остановить беспредел в Восточном Иерусалиме». Он считает силовую операцию со стороны израильских властей в Иерусалиме «беспределом».

Заявления чеченского лидера прокомментировал в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

"Вы знаете, что внешнеполитическая политика Российской Федерации формулируется главой государства – конституция. Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении министерства иностранных дел РФ, - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, могут ли слова Кадырова отражать позицию РФ.

Песков отметил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами.

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