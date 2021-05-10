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10 мая 2021, 10:59

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал «немедленно остановить беспредел в Восточном Иерусалиме». В Восточном Иерусалиме 7 мая произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами. В результате пострадали более 200 человек.

Противостояния возобновились на следующий день. Ранения получили еще 80 человек.

Кадыров считает силовую операцию со стороны израильских властей в Иерусалиме «беспределом».

Глава Чечни написал в своем Telegram-канале: «У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника. И Рамадан является одним из них. Власти Израиля выбрали для проведения карательной операции самые священные для верующих дни. Это ничто иное, как провокация в самой изощренной форме».

По словам Кадырова, мировое сообщество не должно молчать в такой ситуации, «беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. Так или иначе он будет остановлен».

По его мнению, власти Израиля должны извиниться перед палестинцами.

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