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Слуцкий о требованиях возмещения ущерба из-за взрывов во Врбетице: «они абсурдны»

, 18:43 Источник: ТАСС

Слуцкий о требованиях возмещения ущерба из-за взрывов во Врбетице: «они абсурдны»
Леонид Слуцкий, фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что причастность российских спецслужб к взрывам во Врбетице надумана, а значит, требования Чехии о компенсации полностью абсурдны.

По его словам, обвинения выдержаны в стиле "хайли лайкли", Слуцкий подчеркнул, что "никто никаких компенсаций платить не будет".

Чехия намерена требовать от РФ компенсацию за взрывы во Врбетице в размере около 50 миллионов долларов. Сатановский написал совет, как России можно ответить Чехии на требования выплатить компенсации за взрывы во Врбетице.

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Сатановский написал совет, как России можно ответить Чехии на требования выплатить компенсации за взрывы во Врбетице

Сатановский написал совет, как России можно ответить Чехии на требования выплатить компенсации за взрывы во Врбетице

Политолог Евгений Сатановский написал в своем Telegram-канале совет, как России можно ответить на требования Чехии выплатить 1 млрд крон компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году.

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