Слуцкий о требованиях возмещения ущерба из-за взрывов во Врбетице: «они абсурдны»
10 мая 2021, 18:43Источник:
ТАСС
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что причастность российских спецслужб к взрывам во Врбетице надумана, а значит, требования Чехии о компенсации полностью абсурдны.
По его словам, обвинения выдержаны в стиле "хайли лайкли", Слуцкий подчеркнул, что "никто никаких компенсаций платить не будет".
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