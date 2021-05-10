Слуцкий о требованиях возмещения ущерба из-за взрывов во Врбетице: «они абсурдны»

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10 мая 2021, 18:43 Источник: ТАСС

Леонид Слуцкий, фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что причастность российских спецслужб к взрывам во Врбетице надумана, а значит, требования Чехии о компенсации полностью абсурдны.

По его словам, обвинения выдержаны в стиле "хайли лайкли", Слуцкий подчеркнул, что "никто никаких компенсаций платить не будет".

Чехия намерена требовать от РФ компенсацию за взрывы во Врбетице в размере около 50 миллионов долларов. Сатановский написал совет, как России можно ответить Чехии на требования выплатить компенсации за взрывы во Врбетице.

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