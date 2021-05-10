Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана

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10 мая 2021, 15:03

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подтверждён обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», - говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств «тепло» поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Алиев отметили, что народы обеих стран «свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность».

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Садыром Жапаровым недавний конфликт на киргизско-таджикской границе.

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