Путин обсудил с Жапаровым недавний конфликт на киргизско-таджикской границе

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10 мая 2021, 14:23 Источник: RT

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщили в пресс-службе главы республики.

«В ходе разговора обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке государственной границы», - передает RT.

Путин отметил, что Россия готова оказать Киргизии необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.

Главы обеих стран поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Путин поздравил народ республики с принятием и вступлением в силу новой Конституции Кыргызстана.

«Стороны договорились о проведении в конце мая 2021 года рабочего визита Президента Садыра Жапарова в Москву, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции», - резюмировали в пресс-службе.

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