Пушков перечислил характеристики «России мечты» Байдена

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10 мая 2021, 08:26

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков рассказал, о какой России мечтает президент Соединённых Штатов Джо Байден. По словам сенатора, желания американского лидера не сбудутся.

«Байден мечтает о России 90-ых, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину. Но Россию туда не вернуть: это в прошлом», - написал сенатор в своем Телеграм-канале.

Пушков рекомендует Байдену «перестать мечтать», поскольку «его мечты не сбудутся».

Ранее сотрудник турецкого информационного агентства Ильяс Кемалоглу заявил, что США «мечтают», чтобы Россия вновь стала замкнутой страной времен правления президента Бориса Ельцина.

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