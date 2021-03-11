В Кремле подтвердили обострение ситуации в Донбассе

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11 марта 2021, 14:22 Источник: РИА Новости

Москва, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получает информацию о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, такие ситуации чреваты провокациями.

«У нас есть министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ … мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ, поскольку «нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять», учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения.