Депутат Новиков оценил предложение японского политолога, как решить «курильский вопрос»

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11 марта 2021, 12:47 Источник: RT

Курилы, фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал предложение политолога Акио Каватао решить «курильский вопрос» с помощью блокировки пролива между материковой Россией и Южными Курилами.

Новиков считает, что в японском политикуме вновь возникло желание обострить тему по проблеме «северных территорий». По его словам, это периодически случается, поэтому ничего нового в данной ситуации нет.

«Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», - пояснил депутат.