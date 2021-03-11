Депутат Новиков оценил предложение японского политолога, как решить «курильский вопрос»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал предложение политолога Акио Каватао решить «курильский вопрос» с помощью блокировки пролива между материковой Россией и Южными Курилами.
Новиков считает, что в японском политикуме вновь возникло желание обострить тему по проблеме «северных территорий». По его словам, это периодически случается, поэтому ничего нового в данной ситуации нет.
«Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», - пояснил депутат.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.