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Депутат Гутенёв назвал плюсы «Северного потока - 2» для Европы

, 10:55 Источник: RT

Депутат Гутенёв назвал плюсы «Северного потока - 2» для Европы
Фото: способное достроить "СП-2" судно "Академик Черский", Jens Büttner/dpa/globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что «президент Джо Байден считает «Северный поток - 2» плохой сделкой, которая разделяет Европу».

Гутенев отметил, что ведущие страны Евросоюза всё больше и больше обретают, если не политический, то экономический суверенитет в тех секторах, которые жизненно важны для их экономики. По его словам, заинтересованность европейских стран в реализации и завершении строительства «Северного потока-2» уже «не вызывает ни у кого сомнения». Депутат добавил, что недавние «климатические пертурбации» в США, вызвавшие перебои в подаче электричества, показали ЕС, как важно иметь надёжные источники энергии.

«Иметь гарантированный, бесперебойный, надёжный источник поставки энергоносителей, а «Северный поток - 2» именно таким и является ... приобретает уже стратегическое значение для их национальных экономик», - пояснил он RT.

БА

Экономика

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