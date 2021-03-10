В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

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10 марта 2021, 10:44 Источник: Польское радио

трубы для строительства газопровода, J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Петр Наимский отметил, что в настоящий момент россияне строят последний участок газопровода, несмотря на санкции. По его словам, сейчас все выглядит так, что проект будет реализован, однако существует много проблем юридического характера, которые связаны с началом эксплуатации "Северного потока –2".

Наимский подчеркнул, что Польша всегда протестовала против данного проекта, потому что он "противоречит безопасности Европы".