Почему отказ от «Северного потока – 2» дорого обойдется Германии, раскрыл немецкий журналист

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9 марта 2021, 20:38 Источник: РИА Новости

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Почему отказ от проекта «Северный поток – 2» дорого обойдется Германии, раскрыл автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр.

В качестве доводов журналист привёл информацию, что остановка проекта не поможет добиться политических уступок со стороны России.

По словам Фельбермайра, это не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Журналист уверен, что экономические рычаги никак не смогут «произвести впечатление на Россию», и санкции эффективны, в первую очередь, в отношении небольших стран, в число которых Российская Федерация не входит.

Автор статьи отметил, что остановка газопровода не принесет политических выгод, а в экономическом плане повлечет за собой крупные расходы.

Компании, задействованные в проекте, потеряют при этом миллиардные инвестиции и начнут нести убытки из-за судебных исков. Фельбермайр подчеркнул, что Европа нуждается в природном газе для перехода на климатически нейтральные источники энергии, и он ей еще будет долго нужен. Но континент лишится крупного инфраструктурного проекта.

Эксперт считает нецелесообразным импорт газа из других стран, а СПГ из США нужно сжижать и транспортировать, на что будет потрачено огромное количество энергии и суммы денег.

Также журналист отметил, что американский СПГ вреднее для экологии.