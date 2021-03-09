Почему отказ от «Северного потока – 2» дорого обойдется Германии, раскрыл немецкий журналист

Почему отказ от проекта «Северный поток – 2» дорого обойдется Германии, раскрыл автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр.
В качестве доводов журналист привёл информацию, что остановка проекта не поможет добиться политических уступок со стороны России.
По словам Фельбермайра, это не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Журналист уверен, что экономические рычаги никак не смогут «произвести впечатление на Россию», и санкции эффективны, в первую очередь, в отношении небольших стран, в число которых Российская Федерация не входит.
Автор статьи отметил, что остановка газопровода не принесет политических выгод, а в экономическом плане повлечет за собой крупные расходы.
Компании, задействованные в проекте, потеряют при этом миллиардные инвестиции и начнут нести убытки из-за судебных исков. Фельбермайр подчеркнул, что Европа нуждается в природном газе для перехода на климатически нейтральные источники энергии, и он ей еще будет долго нужен. Но континент лишится крупного инфраструктурного проекта.
Эксперт считает нецелесообразным импорт газа из других стран, а СПГ из США нужно сжижать и транспортировать, на что будет потрачено огромное количество энергии и суммы денег.
Также журналист отметил, что американский СПГ вреднее для экологии.