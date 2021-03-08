Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что СССР можно было сохранить

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8 марта 2021, 17:56 Источник: РИА "Новости"

Леонид Кравчук, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

СССР мог бы продолжить свое существование в формате конфедерации, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. Этой возможностью могли воспользоваться еще в 1991-м перед подписанием Беловежских соглашений.

Кравчук отметил, что накануне подписания в Москве обсуждался вариант, при котором СССР сохранялся в качестве единого государства. С такой инициативой выступал первый президент России Борис Ельцин.

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему", – заявил Кравчук. По его словам, Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства, после чего политики обсудили детали и пошли к Горбачеву. Горбачев попросил привести пример такого государства, на что Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. "Горбачёв так задумался и говорит: «Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент»", - рассказал Кравчук. По его мнению, тогда и стало ясно, что "ничего радикально Горбачев не собирается менять". Политик предположил, что тот хотел внедрять изменения, но сохранить систему, что было невозможно.

Ранее Кравчук пообещал России перейти к "радикальным шагам" из-за позиции по Донбассу.