Кравчук пообещал России перейти к «радикальным шагам» из-за позиции по Донбассу

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6 марта 2021, 08:29 Источник: РИА Новости

Леонид Кравчук, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук заявил о «радикальных шагах» в отношении России, если она не изменит свою позицию по Донбассу.

«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами», - высказал он.

Кравчук отметил, что Россия «не хочет мира на Донбассе», а хочет, чтобы «ситуация была такой, какой она есть сегодня». По его словам, делегация попросит действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности, т.е. делать шаги.

«… признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг … Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы», – заключил он.