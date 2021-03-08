Бывший посол Украины в США призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией

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8 марта 2021, 17:24

флаг Украины, фото: pixabay.com

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый призвал быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с РФ. По его словам, пора подготовить это решение. Он призвал прекратить любое взаимодействие со «страной-агрессором».

Украину должна представлять в Москве третья сторона - посредник, отметил Чалый, сообщает RT. По его словам, Западу следует задуматься о введении новых санкций против России. Экс-дипломат считает, что президент США Джо Байден проведет серьезные переговоры с союзниками по НАТО.

Советник главы МВД Украины заявил о «сильном ударе» для России.