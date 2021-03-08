Захарова рассказала, как будет праздновать 8 Марта

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8 марта 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как отмечает Международный женский день 8 Марта. По ее словам, в качестве подарка она обычно получает цветы и открытки.

«Мы как-то стараемся дома готовить все вместе. У нас такая дружная бригада: моя мама, моя дочка. Очень любим хозяйничать втроем на кухне. Друг другу не мешаем никогда, кстати говоря. Я с удивлением читаю, как люди припоминают фразу о том, что две хозяйки на кухне не уживаются. У нас три хозяйки, и мы прекрасно себя чувствуем», - поделилась дипломат.

Захарова отметила, что в честь праздника они вместе «дружным женским коллективом» накроют стол, а как будут поздравлять ее домочадцы она заранее не знает.

«В преддверии как-то у нас не принято ни спрашивать, ни рассказывать. Мы любим сюрпризы», - пояснила она.

В заключение представитель МИД РФ поздравила всех женщин с 8 Марта.