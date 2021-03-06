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Сергей Цеков оценил обещание Кравчука России перейти к «радикальным шагам» из-за позиции по Донбассу

, 15:36 Источник: РИА "Новости"

Сергей Цеков оценил обещание Кравчука России перейти к «радикальным шагам» из-за позиции по Донбассу
Сергей Цеков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Сергей Цеков ответил на заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука, который пригрозил России «радикальными шагами», если государство не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

По словам Цекова, запугать Россию не удастся, в любой ситуации Москва будет продолжать помогать "соотечественникам народных республик Донбасса", растерзать их украинским националистам не даст.

Цеков считает, что Кравчук уже не "голубь мира", роль которого была на него возложена, а агрессор и разрушитель, каким он и был, "стоя у истоков распада СССР, затем продолжил свою роль, будучи первым президентом Украины, когда запустил процесс разрушения и разграбления некогда успешной страны".

Кравчук пообещал России перейти к «радикальным шагам» из-за позиции по Донбассу.

НС

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