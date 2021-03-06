Депутат Козенко резко отреагировал на угрозы Кравчука о «радикальных шагах» против РФ

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6 марта 2021, 15:01 Источник: РИА Новости

Леонид Кравчук, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета «Россия - Донбасс» Андрей Козенко прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о готовности перейти к «радикальным шагам» из-за позиции РФ по Донбассу.

«Кравчуку следует прояснить свои слова, которые звучат как ультиматум, угроза безопасности России и войны. Подобные вещи не должны оставаться без реакции», - высказал он.

Козенко отметил, что если под «радикальными шагами», о которых говорит Кравчук, надо понимать угрозу со стороны Украины возобновления полномасштабных военных действий в Донбассе, то к минским соглашениям, как и к каким-либо другим договоренностям, это не имеет никакого отношения. По его словам, Киеву нужно определиться, хочет ли он войны и уничтожения русскоязычного населения на востоке страны или готов идти на компромисс ради мира.

«Попытки Украины усидеть сразу на двух стульях - и воевать в Донбассе, и формально участвовать в переговорах, якобы стремясь к урегулированию конфликта - это было и остается главной и единственной стратегией Киева. Ни к чему хорошему она не приведет …», - добавил депутат.

Политик пояснил, что переговоры будут возможны только при выполнении требований минских соглашений и тех обязательств, которые взял на себя Киев.