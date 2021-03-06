Депутат Затулин ответил Кравчуку на предупреждения о «радикальных шагах» против России

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6 марта 2021, 13:30 Источник: РИА Новости

Леонид Кравчук, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о готовности перейти к «радикальным шагам» из-за позиции РФ по Донбассу.

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе - Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания», - высказал он.

Затулин отметил, что происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих и закрытием телеканалов. По его словам, «это дипломатическая подготовка военной провокации», которой должны всколыхнуть поддержку Киева и добиться своего «путем принуждения Донецка, Луганска и России к капитуляции». Однако он считает, что план имеет много изъянов.

«Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения Кравчука, вот и все», - заключил политик.