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Песков: У Путина не было личных встреч с заболевшим ковидом Орешкиным

, 13:50 Источник: РИА Новости

Песков: У Путина не было личных встреч с заболевшим ковидом Орешкиным
В. Путин, встреча 4 марта с волонтерами, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин не проводил в последнее время личных встреч с заболевашим коронавирусной инфекций COVID-19 помощником, бывшим министром экономического развития Максимом Орешкиным.

О том, что Путин не контактировал с Орешкиным, сообщил официальный предсдставитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня, 6 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил  о заболевании Максима Станиславовича Орешкина. Переболевший ковидом ранее Мишустин пожелал  здоровья Орешкину.

4 марта, Путин провел встречу с волонтерами.

ИЧ

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