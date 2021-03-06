Песков: У Путина не было личных встреч с заболевшим ковидом Орешкиным

Президент РФ Владимир Путин не проводил в последнее время личных встреч с заболевашим коронавирусной инфекций COVID-19 помощником, бывшим министром экономического развития Максимом Орешкиным.

О том, что Путин не контактировал с Орешкиным, сообщил официальный предсдставитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня, 6 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о заболевании Максима Станиславовича Орешкина. Переболевший ковидом ранее Мишустин пожелал здоровья Орешкину.

4 марта, Путин провел встречу с волонтерами.

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