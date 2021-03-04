Словацкий премьер Игор Матович извинился перед украинцами за свою шутку

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4 марта 2021, 16:22

Флаг Словакии. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Словакии Игор Матович извинился сегодня перед украинцами за шутку о Закарпатской Украине, которую остро восприняли в Киеве, и назвал свою реакцию неадекватной.

"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - написал Матович в Twitter, закончив свое сообщение на украинском языке: "Словаччина - твій друг".

Премьер-министр Словакии Игор Матович в ответ на вопрос журналистов об условиях поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил, что он пообещал в обмен на препарат "Закарпатскую Украину".