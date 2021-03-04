Эксперты ООН заявили, что санкции Соединенных Штатов нарушают права человека в России

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4 марта 2021, 15:54 Источник: РИА "Новости"

ООН, фото: pixabay.com

Односторонние санкции, которые объявили США на основании чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в РФ, Китае, Венесуэле и других странах, заявили эксперты ООН в области прав человека.

В заявлении отмечается, что внутреннее законодательство разрешает президенту Соединенных Штатов объявлять режим ЧП, позволяющий вводить санкции на основании угроз национальной безопасности, но также и тогда, когда внешняя политика или экономика США сталкивается с угрозами. По мнению экспертов, введение режима ЧП кажется оправданием для введения санкций на неопределенный срок.

"Санкции, введенные США на основании объявленного чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в Китае, на Кубе, в Гаити, Иране, Никарагуа, Российской Федерации, Сирии, Венесуэле, Зимбабве и других странах по всему миру, включая права на свободу передвижения, объединения, надлежащую правовую процедуру, такую как справедливое судебное разбирательство и презумпция невиновности, а также экономические и социальные права и само право на жизнь", - говорится в заявлении экспертов ООН.

В ООН призывают США полностью и неукоснительно соблюдать свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах для предотвращения любого негативного воздействия на права человека лиц, подпадающих под санкции.

Вчера Байден продлил санкции в отношении России из-за Крыма.