Песков подтвердил назначение первого замдиректора ФСБ

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Королева, который ранее руководил Службой экономической безопасности (СЭБ) ведомства.
«Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы», - пояснил он.
Ранее два источника, близкие к ведомству сообщили СМИ, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с его участием.
Отмечается, что Королев с 2016 г. работал руководителем Службы экономической безопасности ФСБ.
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