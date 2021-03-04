Песков подтвердил назначение первого замдиректора ФСБ

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4 марта 2021, 14:18 Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Королева, который ранее руководил Службой экономической безопасности (СЭБ) ведомства.

«Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы», - пояснил он.

Ранее два источника, близкие к ведомству сообщили СМИ, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с его участием.

Отмечается, что Королев с 2016 г. работал руководителем Службы экономической безопасности ФСБ.