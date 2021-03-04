РБК: Путин назначил первого заместителя директора ФСБ

Президент РФ Владимир Путин назначил первого заместителя директора Федеральной службы безопасности генерала Сергея Королева. Об этом сообщили два источника, близкие к ведомству.
Собеседник отметил, что Путин подписал соответствующий указ 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента. По его словам, временно обязанности руководителя Службы экономической безопасности (СЭБ), которой ранее руководил Королев, исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.
Сергей Королев с 2007 по 2011 гг. был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. С 2011 г. был назначен куратором Следственного управления ФСБ. С 2016 г. работал руководителем Службы экономической безопасности ФСБ.
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