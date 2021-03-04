В Кремле ответили на заявление США об уничтожении химоружия

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что Россия должна уничтожить программу химического оружия для отмены второго раунда санкций из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.
«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции», - высказал он.
Песков напомнил, что есть страны, которые имеют на своей территории химическое оружие, среди них США. Официальный представитель Кремля надеется, что «некоторые визави также выполнят положение этой конвенции».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.