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В Кремле ответили на заявление США об уничтожении химоружия

, 13:58 Источник: РИА Новости

В Кремле ответили на заявление США об уничтожении химоружия
Кремль, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что Россия должна уничтожить программу химического оружия для отмены второго раунда санкций из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции», - высказал он.

Песков напомнил, что есть страны, которые имеют на своей территории химическое оружие, среди них США. Официальный представитель Кремля надеется, что «некоторые визави также выполнят положение этой конвенции».

БА

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