Захарова дала характеристику Лаврову как человеку и дипломату
4 марта 2021, 13:41
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какой министр иностранных дел России Сергей Лавров в работе и в жизни. По ее словам, он «выдающаяся личность» и «уникальный человек».
«Сочетание высочайшего уровня профессионализма. Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни», - высказала она на YouTube-канале.
Однако, отвечая на вопрос, какой Лавров в жизни, Захаровасказала, что «в жизни это значит работа, на работе жизнь протекает». Также дипломат добавила, что глава МИД пишет «настоящую поэзию» и поддерживал ее после первой песни: «Верните память».
«Кое-что мы публиковали ...он исполняет под гитару … Это не только сейчас возникло. У нас исторически дипломаты пишут стихи, пьесы, художественные произведения», - резюмировала она.
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