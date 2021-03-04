Захарова дала характеристику Лаврову как человеку и дипломату

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4 марта 2021, 13:41

Сергей Лавров, фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какой министр иностранных дел России Сергей Лавров в работе и в жизни. По ее словам, он «выдающаяся личность» и «уникальный человек».

«Сочетание высочайшего уровня профессионализма. Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни», - высказала она на YouTube-канале.

Однако, отвечая на вопрос, какой Лавров в жизни, Захарова сказала, что «в жизни это значит работа, на работе жизнь протекает». Также дипломат добавила, что глава МИД пишет «настоящую поэзию» и поддерживал ее после первой песни: «Верните память».

«Кое-что мы публиковали ...он исполняет под гитару … Это не только сейчас возникло. У нас исторически дипломаты пишут стихи, пьесы, художественные произведения», - резюмировала она.