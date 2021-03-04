Захарова ответила на вопрос о прививке от коронавируса
4 марта 2021, 13:02
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку может любой желающий в специальном пункте или поликлинике.
«Нет еще. Я думаю об этом», - высказала она в эфире YouTube-канала.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, чем вызвано нежелание некоторых россиян прививаться от коронавируса. По его словам, вакцина действительно способна вызвать недомогания, но, обычно они являются незначительным.
Вакцина «Спутник V» тщательно проверена в ходе трех фаз клинических испытаний и показала хорошие результаты.
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