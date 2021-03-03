Минюст РФ признал «Альянс врачей» иноагентом

Министерство юстиции РФ в среду, 3 марта, включило межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
В Минюсте пояснили, что профсоюз «Альянс врачей», возглавляемый врачом-офтальмолог Анастасией Васильевой, признан НКО-иноагентом "во исполнение требований действующего законодательства РФ".
В пресс-службе ведомства уточнили, что при проверке этой общественной организации было установлено, что «Альянс врачей» неоднократно получал финансирование из-за рубежа и занимался политической деятельностью.
Напомним, Анастасия Васильева 27 января была задержана за участие в акциях за Алексея Навального. В феврале Мосгорсуд отменил домашний арест главы профсоюза.
Васильеву обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ее задержали 27 января после обыска у нее дома.
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