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Матвиенко: Россия продолжит посылать США сигналы и предложения

, 10:22 Источник: РИА "Новости"

Матвиенко: Россия продолжит посылать США сигналы и предложения
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.comm

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 2 марта, заявила в разговоре с журналистами, что Россия продолжит посылать США сигналы и предложения по широкому кругу вопросов.

Матвиенко уточнила, что кроме сфер стратегической безопасности и стабильности у Москвы и Вашингтона есть очень много взаимно интересных тем.

Спикер Совфеда заметила, что многие американские компании были бы заинтересованы в работе на российском рынке. Речь идет и о совместном освоении Арктики, и борьбе с пандемией коронавируса нового типа, и о вопросах климата и экологии, а также целом спектре прочих "неполитизированных тем".

ЕТ

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