Американский постпред при ООН заявила, что Штатам приходится работать с РФ, хотя она им «не нравится»

Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские власти вынуждены работать с людьми, которые им "не нравятся", и искать дипломатический подход к ним.
Так Линда Томас-Гринфиол ответила в минувший понедельник, 1 марта, на вопрос об отношениях с Россией. Она обратила внимание на то, что между Вашингтоном и Москвой есть разногласия, которые иногда сложно преодолеть, однако США все равно приходится работать с людьми, с которым они не согласны и которые им "не нравятся".
Постпред Соединенных Штатов при ООН уточнила, что если с Россией "не разговаривать", то не получится "куда-либо сдвинуться".
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