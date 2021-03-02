Американский постпред при ООН заявила, что Штатам приходится работать с РФ, хотя она им «не нравится»

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2 марта 2021, 08:28 Источник: CNN

флаг США, pixabay.com

Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские власти вынуждены работать с людьми, которые им "не нравятся", и искать дипломатический подход к ним.

Так Линда Томас-Гринфиол ответила в минувший понедельник, 1 марта, на вопрос об отношениях с Россией. Она обратила внимание на то, что между Вашингтоном и Москвой есть разногласия, которые иногда сложно преодолеть, однако США все равно приходится работать с людьми, с которым они не согласны и которые им "не нравятся".

Постпред Соединенных Штатов при ООН уточнила, что если с Россией "не разговаривать", то не получится "куда-либо сдвинуться".