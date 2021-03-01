В Кремле ответили на заявление Байдена об «аннексии Крыма»: «Ее невозможно признать»

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1 марта 2021, 12:52 Источник: ТАСС

Красная площадь, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что США «никогда не признают аннексию Крыма». По его словам, этого процесса не было, принято законное решение о воссоединении.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было … было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права», - высказал он.

Песков отметил, что было принято решение законодательного органа Крыма в соответствии со статусом полуострова, находившегося на тот момент в составе Украины.