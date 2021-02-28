Лавров указал генсекретарю СЕ на нарушение прав русскоязычного населения

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28 февраля 2021, 13:21

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в честь 25-летия вступления Российской Федерации в СЕ. Дипломат обратил внимание на проблему нарушения прав русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии.

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД.

При этом Лавров отметил, что юбилей имеет «особое значение» как для Страсбурга, так и для всех членов Совета Европы. Глава российского МИД поздравил генерального секретаря с этой знаменательной датой, пожелал успехов в ее ответственной миссии, а СЕ – «единства, стабильности и последовательности в достижении поставленных в его Уставе целей во благо всех европейцев».

Ранее постпред РФ при СЕ Иван Солтановский прокомментировал слухи о скором выходе России из Совета Европы.