Постпред РФ при СЕ Солтановский оценил слухи о скором выходе России из Совета Европы

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28 февраля 2021, 10:22 Источник: ТАСС

ЕП, фото: Mikhail Palinchak/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ), посол Иван Солтановский прокомментировал слухи о ее скором выходе. По его словам, Москва настроена на активное развитие сотрудничества с организацией и отдельными странами-участницами.

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», - высказал он.

Солтановский напомнил, что, несмотря на ковидные ограничения, в 2020 году Россию посетили генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич, председатель Парламентской ассамблеи СЕ Хендрик Дамс, который собирается вернуться в страну в ближайшем будущем, а в феврале 2021 года Москву посетил генеральный директор СЕ по правам человека и верховенству права Христос Якумопулос.

«Вопреки пандемии, вопреки желаниям русофобов мы продолжаем полнокровно работать, отстаивая российские национальные интересы, несмотря на ощутимо возросшее давление на нашу страну, в том числе и на европейских международных площадках», - отметил дипломат.

Он добавил, что залог успеха в уверенности собственной правоты, спокойствии и загоризонтном видении перспектив. Солтановский подчеркнул, что за 25 лет членства в СЕ Россия внесла реальный вклад в работу организации. Кроме того, Москва готова сотрудничать в области вакцинации, в сферах искусственного интеллекта, экологии, биотехнологий и др., уточнил он.