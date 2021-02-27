Шесть лет назад был убит Борис Немцов

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27 февраля 2021, 13:42

Мемориал. Zamir Usmanov, globallookpress.com

Шесть лет, 15 февраля, 2015 года, выстрелом в спину был убит политик Борис Немцов.

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Сегодня люди несут цветы к месту гибели политика. Цветы к народному мемориалу возложили послы США и стран ЕС, примерно 20 дипломатов. Очевидцы говорят, что проход к мемориалу организован со стороны храма Василия Блаженного. Полиция следит за соблюдением эпидемиологических мер.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести памятное мероприятие в Нижнем Новгороде.

Политик Борис Немцов был губернатором Нижегородской области, министром топлива и энергетики России, первым заместителем председателя правительства РФдепутатом Ярославской областной думы.

Исполнители приговорены Московским окружным военным судом к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Наказание отбывают Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчики убийства Немцова до сих пор не установлены.