Губернатор Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде мероприятие памяти Немцова

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25 февраля 2021, 22:35

Борис Немцов, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде мероприятие памяти Бориса Немцова. Памятное мероприятие разрешено провести 27 февраля на Театральной площади.

В пресс-службе губернатора вечером 25 февраля сообщилиа, что Никитин утвердил решение регионального Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое предписывает оперштабу Нижнего Новгорода "принять решение о согласовании проведения 27 февраля 2021 года на площади Театральная памятного мероприятия "День памяти Бориса Немцова". Разрешено возложенияе цветов к временному мемориалу Немцову с общим количеством участников не более 50 человек и с соблюдением дистанции 1,5 метра.