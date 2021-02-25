Губернатор Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде мероприятие памяти Немцова
25 февраля 2021, 22:35
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде мероприятие памяти Бориса Немцова. Памятное мероприятие разрешено провести 27 февраля на Театральной площади.
В пресс-службе губернатора вечером 25 февраля сообщилиа, что Никитин утвердил решение регионального Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое предписывает оперштабу Нижнего Новгорода "принять решение о согласовании проведения 27 февраля 2021 года на площади Театральная памятного мероприятия "День памяти Бориса Немцова". Разрешено возложенияе цветов к временному мемориалу Немцову с общим количеством участников не более 50 человек и с соблюдением дистанции 1,5 метра.
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