Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы в отношении РФ

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27 февраля 2021, 07:10 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерение руководства Соединенных Штатов Америки ввести новые санкции в отношении России.

Сенатор обратил внимание на чрезвычайную активность "застоявшихся в политическом стойле демократов", уточнив, что ранее Соединенные Штаты нанесли удар по Сирии, а уже сегодня американские власти анонсируют новые ограничительные меры в отношении РФ.

"Спешат, так сказать, обрадовать мир", – подчеркнул Алексей Пушков и добавил, что на деле радость такие действия приносят лишь русофобской публике. Сенатор отметил, что именно так поступал "гуру" американских демократов – бывший президент США – Барак Обама, ошибившийся, по мнению сенатора, "во всем", а также проваливший во внешней политике "все, что только мог".

Пушков заметил, что действующему лидеру Штатов Джо Байдену стоило бы сделать из этого выводы, однако он не хочет. "Напрасно", – заключил сенатор.