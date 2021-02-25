Пушков объяснил невозможность отмены антироссийских санкций

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25 февраля 2021, 08:05

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции. По его словам, существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США, ни Евросоюз, ни Москву, но перемены вызовут «военный» конфликт.

«На деле возникший статус-кво никого до конца не устраивает. США - поскольку не удается удержать Россию в той роли, которая была уготована ей после окончания "холодной войны" на условиях Запада. ЕС - поскольку не удается с помощью санкций изменить политику России в Донбассе и заставить ее отступить, а сами санкции все же обходятся Европе весьма дорого. Россию - как минимум, по причине тех же санкций, которые сказываются на возможностях российской экономики и темпах ее роста … ни одна из сторон не может сдвинуть в свою пользу, не рискуя военным конфликтом», - пояснил он.

Пушков отметил, что противоречия между коллективным Западом и Россией «распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер». Сенатор считает, что в такой ситуации западные страны просто ничего не могут предложить РФ и ее элите, кроме как начать отменять санкции.

«… по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева. А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов - и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией», - уточнил он.

Сенатор добавил, что в современном мире нет фигур, способных «пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму».