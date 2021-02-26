В Кремле прокомментировали ситуацию с дипломатами на дрезине

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26 февраля 2021, 13:49 Источник: ТАСС

Кремль, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о российских дипломатах из посольства КНДР, которые были вынуждены из-за ковидных ограничений добираться на родину долгим и трудным путем, в том числе толкать дрезину по рельсам около километра.

«… послушайте, дипломатическая служба очень терниста, сложна. Она кажется такой, знаете, симпатичной очень, элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты», - высказал он.

Также официальный представитель Кремля предложил обратиться за комментарием к МИД РФ.

Напомним, что сотрудники посольства РФ в КНДР и члены их семей добирались до родины 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы, а там на дрезине. Во Владивостоке их встретили коллеги из представительства МИД РФ и отпрвили в Москву.