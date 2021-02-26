Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели из Владивостока в Москву

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26 февраля 2021, 07:29 Источник: ТАСС

аэропорт, фото: pixabay.com

Сотрудники посольства России в КНДР и члены и их семей, которые были вынуждены проделать часть пути на родину по рельсам, толкая дрезину. Причиной случившегося стали ограничения, введение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сотрудников посольства встретили коллеги из представительства МИД РФ, правительство Приморского края предоставило автобус, который доставил вернувшихся на родину дипломатов в аэропорт. 26 февраля россияне вылетели из Владивостока в Москву.

«Они вылетели в Москву, их рейс был в 09:25 (02:25 мск), они благополучно улетели, все хорошо», - уточнили в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

Отмечается, что единственным мужчиной группы был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самая юная путешественница - его трехлетняя дочь Варя. В условиях закрытых границ и приостановленного пассажирского авиасообщения дипломатам пришлось 32 часа ехать на поезде, затем два часа на автобусе до границы и совершить пеший переход на российскую сторону. Тележку с вещами и детьми толкали более километра.