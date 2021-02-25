Дипломаты были вынуждены толкать дрезину, чтобы выехать из КНДР в Россию
25 февраля 2021, 21:09
Сегодня в Россию вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей. Они провели 32 часа в поезде, затем два часа добирались до границы на автобусе, а затем им предстоял пеший переход.
Министерство иностранных дел РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором сотрудники российского посольства возвращаются домой по рельсам, их вещи сложены на дрезине, которую они же и толкают. Железнодорожное сообщение в КНДР и границы закрыты из-за пандемии коронавируса.
Единственным мужчиной группы был третий секретарь Посольства Владислав Сорокин, а самая юная путешественница - его трехлетняя дочь Варя.
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